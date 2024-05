Spalletti operazione Euro, fuori Immobile e Locatelli

Luciano Spalletti ha fatto la sua scelta. Manca meno di un mese al debutto azzurro a Euro 2024, e il ct ha diramato la prima lista (allargata) di azzurri da portare in Germania.

Sono 30, dovranno diventare 26 entro il 6 giugno, con la rosa allargata che l'Uefa ha concesso su pressione proprio di numerosi ct.

Non ci sono Ciro Immobile, finito ai margini anche del progetto Lazio, né Manuel Locatelli, reduce da una stagione difficile in bianconero: erano due dei protagonisti dell'Europeo conquistato con la gestione Mancini a Wembley, tre anni fa: il gruppo é nel complesso profondamente rinnovato, rispetto a quell'Italia. Locatelli non l'ha presa bene, a giudicare dalla pagina nera pubblicata sulle stories del suo profilo Instagram.

Della Juve compare invece Niccolò Fagioli, il centrocampista che ha appena finito di scontare sette mesi di squalifica per scommesse, mentre l'altro azzurro fermato dalla giustizia sportiva, Tonali, é out perché ancora sotto squalifica. Per Fagioli comunque un riconoscimento: non ha mai giocato questa stagione, sarà nel ritiro di Coverciano che parte il 3 giugno e poi si vedrà. La novità principale ha il nome di Riccardo Calafiori: scontato, vista la stagione sfavillante col Bologna e la duttilità tattica del giovane difensore 'plasmato' da Thiago Motta

. E' alla prima chiamata, ma Spalletti confida in lui. Seconda convocazione invece per Bellanova, che prenota un posto, Folorunsho, centrocampista del Verona in evidenza in questo campionato, Ricci, regista Toro, e Provedel, quarto portiere al momento. Resta fuori anche Bonaventura, mentre le assenze di Berardi, Zaniolo e Udogie sono legate ad infortuni.

Per i portieri, il ct si affida al titolare Donnarumma con Vicario e Meret vice. In difesa, c'è Acerbi (rimandato a casa dall'ultimo raduno per il caso Juan Jesus, poi chiuso senza squalifica) e con lui Bastoni, Buongiorno, Calafiori, Mancini e Scalvini come centrali, Bellanova, Cambiaso, Darmian, Di Lorenzo, Dimarco nel ruolo di terzini. A centrocampo, Barella, Jorginho, Frattesi, Cistante, Pellegrini sembrano 'blindati', in lizza Ricci, Folorunsho e Fagioli. Infine l'attacco: Chiesa, El Shaarawy, Orsolini e Zaccagni gli esterni, Scamacca e Retegui le punte centrali, Raspadori il jolly. A conti fatti, rispetto alla nazionale campione in carica, tra infortuni, ritiri e rinunce, sono 15 gli azzurri spariti (tra quelli in attivita', Verratti, Toloi e Spinazzola, usciti dai radar di Spalletti da tempo). Prima della partenza per la Germania, fissata per lunedì 10 giugno, l'Italia disputerà due test amichevoli: martedì 4 con la Turchia (ore 21, stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna) e domenica 9 con la Bosnia-Erzegovina (ore 20.45, stadio 'Carlo Castellani' di Empoli). All'indomani del match con la nazionale bosniaca l'Italia raggiungerà la Germania, dove nel quartier generale di Iserlohn sosterrà le ultime sedute di allenamento prima dell'esordio nell'Europeo in programma sabato 15 giugno a Dortmund con l'Albania.

