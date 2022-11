Calcio: Fiorentina; Altri due test, contro Monaco e Lugano

(ANSA) - FIRENZE, 28 NOV - La Fiorentina si è radunata questo pomeriggio al centro sportivo 'Davide Astori' per riprendere la preparazione dopo due settimane di stop: tra i presenti anche Gaetano Castrovilli che sta lavorando per il rientro in campo dopo il gravissimo infortunio al ginocchio subito lo scorso aprile. Assenti invece i quattro nazionali impegnati ai Mondiali Amrabat, Milenkovic, Jovic e Zurkowski, oltre a Barak e Kouamé che si aggregheranno lunedì prossimo e Nico Gonzalez, volato in Argentina da dove rientrerà il 6 dicembre.Il gruppo viola, agli ordini di Vincenzo Italiano, continuerà ad allenarsi per tutta la settimana disputando giovedì ad Arezzo, contro la formazione locale, la prima delle numerose amichevoli in programma nelle prossime settimane. Nel calendario ufficializzato dalla società nei giorni scorsi ne sono state aggiunte altre due: sabato 17 dicembre alle 15 allo stadio Artemio Franchi contro l'As Monaco e mercoledì 21, alle ore 18, sempre al Franchi contro gli svizzeri del Lugano. Entrambe le gare verranno trasmesse in diretta su Dazn. (ANSA).