Calcio:Austria-Italia;Mancini,buon test per ragazzi più giovani

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - "Questa partita è un buon test soprattutto per i ragazzi più giovani, vediamo se le cose viste a Tirana con l'Albania in un test più difficile possano migliorare".

Così il cit azzurro Roberto Mancini alla vigilia della partita amichevole a Vienna dell'Italia contro l'Austria, incontrata e superata negli ottavi di finale degli Europei vinti. "Con l'Austria - ricorda Mancini - forse è stata la partita più difficile agli Europei. Era la prima ad eliminazione diretta, l'Austria è una squadra molto aggressiva, con giocatori abituati a tenere un ritmo alto e che giocano nella Bundesliga. Meritammo di vincere ma fu una partita davvero difficile. I Mondiali chi li vince? Non lo so - assicura Mancini - ma se devo dirne una di squadra penso all'Argentina, non perchè ci hanno battuto ma perchè ho visto uno spirito di squadra molto importante".

