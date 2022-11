Calcio: Inter; Inzaghi, peccato per sosta ma chiudiamo al meglio

(ANSA) - MILANO, 05 NOV - "Rammarico per la sosta? È un'osservazione giusta, la squadra sta bene. Mancano tre partite da qua alla sosta per i Mondiali, abbiamo qualche problemino ricorrente da inizio anno con qualche giocatore importantissimo.

L'augurio è di finire al meglio queste tre partite e ripresentarsi a gennaio con tutti gli effettivi". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juventus. "Brozovic è un giocatore importantissimo per noi. In questi due giorni, devo essere sincero, mi ha stupito per come ha lavorato. Non è stato fermo 60 giorni come Lukaku ma quasi 40, non penso che partirà dall'inizio contro la Juve ma vedremo come andrà la partita. Per noi è un giocatore fondamentale, è stata un'assenza di cui si è parlato poco fortunatamente perché i suoi compagni hanno fatto bene". (ANSA).