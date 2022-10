Arbitri: Napoli-Sassuolo a Rapuano, Chiffi per la Juventus

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - E' Rapuano l'arbitro designato per la partita Napoli-Sassuolo di sabato alle 15. Lo rende noto l'Aia. Per Lecce-Juventus, in programma sabato ma allle 18, è invece stto scelto Chiffi. Il posticipo del lunedì Verona-Roma srà arbitrato da Sacchi mentre per il posticipo serale di domenica, Torino-Milan, ci sarà Abisso. (ANSA).