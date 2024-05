Serie A: Atalanta-Roma 2-1, Juve e Bologna in Champions

Serie A: Atalanta-Roma 2-1 CRONACA

L'Atalanta domina e batte la Roma, molto al di la' del 2-1 finale, e vede la Champions. Per il successo della squadra di Gasperini fanno festa anche Juve e Bologna, che a due giornate dalla fine con il ko giallorosso sono matematicamente certe di partecipare alla Champions il prossimo anno, tra le cinque squadre italiane.





L'Atalanta delle due finali non sbaglia un colpo. Aggrappata ai due gol di De Ketelaere al 18' e al 20' finalizzando una superiorità tecnico-tattica evidente per almeno un'ora di gioco, la squadra bergamasca resiste al tentativo di rientro della Roma dopo il rigore di Pellegrini nella ripresa e non fallisce lo spareggio-Champions. Quinto posto solitario e +3 sulla concorrente diretta, con la gara con la Fiorentina da recuperare. Delusione per i capitolini, bravi a reagire ma non a produrre più d'un paio di chances per provare almeno a pareggiarla. De Rossi sceglie di difendersi a cinque con El Shaarawy a destra a tutta fascia e sette undicesimi inalterati rispetto a Leverkusen. Gasperini, invece, ne ripropone otto della semifinale di Europa League col Marsiglia, compreso Scamacca, squalificato per la finale di Coppa Italia di mercoledì con la Juventus. Proprio l'ex delle giovanili di Trigoria prova a correggere in porta dall'area piccola dopo un rimpallo provocato da Ederson sul primo corner, al 5', trovando Paredes a sostituirsi a Svilar. La prima discesa ospite di Angelino a sinistra viene chiusa in corner da Hateboer.

Scamacca, ex di turno insieme al panchinaro Toloi, Cristante e Mancini, manda in uno contro uno De Ketelaere proprio contro l'eroe dell'ultimo derby capitolino: finta e destro secco nell'angolo. Il belga raddoppia, con il sinistro, due minuti più tardi, quando a scambiare con Scamacca è Koopmeiners, che sull'uscita del portiere giallorosso la porge all'ex milanista per la doppietta. Non è il destro al volo sui tabelloni di El Shaarawy, pescato dall'apertura di Angelino quasi a metà primo tempo, a riaprire una partita che la Dea ha il torto di non chiudere.

Dalla mezzora, almeno otto minuti di forcing con De Ketelaere a mancare la porta sempre in scia al centravanti per poi prendere il palo. Svilar toglie dall'angolino l'incornata di Hateboer su assist di Ruggeri. Il 3-0 della sicurezza non arriva nemmeno al 43' col palo destro 'nemico' della punizione a giro di Koopmeiners; nel recupero, Pasalic allarga di sinistro sull'invito del protagonista assoluto della sfida. Nella ripresa De Rossi affianca Abraham a Lukaku aggiungendo Bove in mezzo: Baldanzi e Paredes i sacrificati. 3-5-2 con Cristante regista basso, ma si ricomincia all'insegna di Scamacca che serve di tacco a Ederson un rigore in movimento piuttosto fiacco, per poi mettersi in proprio sfiorando l'angolo alto. Al 10' replica timida, e centrale, di Bove dalla distanza. Al quarto d'ora ancora tris sfiorato dai locali, con Lookman nel duetto tra nuovi entrati con Touré e De Roon che scende per vie centrali ma senza mira.

Prima del 20', il recupero alto di Djimsiti su Abraham agevola lo scambio con Lookman di Pasalic che trova il riflesso di Svilar sopra la traversa. La svolta inattesa è il penalty fischiato per un contrasto di De Roon su Abraham che aveva già calciato su tocco di Lukaku: Guida è irremovibile, il check pure e Pellegrini prova a riaprire i discorsi, a spese di Carnesecchi. Koopmeiners e Gasperini rimediano l'ammonizione che farà loro saltare la trasferta di sabato a Lecce. Sempre Pellegrini prova a prendere i suoi per mano, andando a un passo dal 2-2 al 32' sulla palla da sinistra di Angelino: tiro arcuato che si abbassa per la parata in tuffo di Carnesecchi. Al 38' Abraham apre per Lukaku, che incrocia male il diagonale.

Al 43' Svilar difende il palo da Ederson, un minuto e Koopmeiners riceve da Miranchuk ma non inquadra la porta. Stesso errore di mira del russo in solitario dal limite. Koopmeiners ruba palla viaggiando insieme a Lookman al 3' di recupero ma a porta praticamente sguarnita conclude alto di destro. E' l'ultima fiammata di una partita che ha entusiasmato il pubblico bergmasco, al quale ha regalato scampoli di spettacolo puro.

Formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi - De Roon, Hien, Djimsiti - Hateboer, Ederson, Pasalic, Ruggeri - Koopmeiners, De Ketelaere - Scamacca.

Panchina: Musso, Rossi, Palestra, Bonfanti, Comi, Scalvini, Lookman, Toloi, Bakker, Adopo, Miranchuk, Touré, Zappacosta.

ROMA (4-3-3): Svilar - Kristensen, Mancini, Ndicka, Angelino - Cristante, Paredes, Pellegrini - Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy.

Panchina: Rui Patricio, Smalling, Karsdorp, Boer, Aouar, Zalewski, Huijsen, Bove, Llorente, Joao Costa, Celik, Pisilli, Azmoun, Abraham

