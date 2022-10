Mondiali: Francia, infortunio Varane 'meno grave del temuto'

(ANSA) - PARIGI, 23 OTT - L'infortunio alla coscia destra subito ieri in Premier League da Raphaël Varane è "meno grave di quanto si temeva", ha fatto trapelare una fonte vicina al difensore della nazionale francese e del Manchester United. La stampa ha stimato tra le tre e le quattro settimane la sua assenza, dopo che l'uscita in lacrime del difensore centrale, contro il Chelsea, aveva suscitato grande preoccupazione nell'ambiente dei Blues a un mese dall'inizio del Mondiale, il 22 novembre con l'Australia.

La risonanza magnetica eseguita oggi si è però rivelata "relativamente positiva", secondo la stessa fonte. Confermato un infortunio al tendine del ginocchio (parte posteriore della coscia) ma "meno grave del temuto", il che permette di "mantenere la speranza" in vista del Mondiale in Qatar. (ANSA).