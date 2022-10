Serie A: Sassuolo-Inter 1-2, Inzaghi 'ottimo segnale'

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 08 OTT - Doppio Dzeko e l'Inter funziona anche in campionato: la doppietta del bosniaco, che fa 101 gol in serie A, regala ai nerazzurri un 2-1 sofferto ma importante per iniziare a risalire la china. Gara non facile contro un Sassuolo in salute che ha saputo rispondere al vantaggio nerazzurro nel primo tempo, ma si è dovuto arrendere dopo il raddoppio degli ospiti. Non ha brillato l'Inter sul piano del gioco, ma ha raccolto ciò che voleva, una vittoria che potrà essere utile anche al morale in vista del prossimo impegno di Champions. Ritrova il sorriso Inzaghi. "Le vittorie con Barcellona e Sassuolo sono un ottimo segnale. Non parlerei di svolta, sappiamo che dobbiamo recuperare in campionato. Già dopo la sconfitta con la Roma ero abbastanza sereno perché avevo visto la squadra che cercavo". (ANSA).