Barcellona: "Dettagli rinnovo Messi svelati? Pronta la denuncia"

(ANSA-AFP) - BARCELLONA, 21 SET - Il Barcellona si è detto "indignato" dopo che il quotidiano spagnolo El Mundo ha pubblicato informazioni sui termini del rinnovo del contratto di Leo Messi nel 2020. Per continuare a giocare con il club catalano oltre la scadenza del contratto, (giugno 2021), scrive El Mundo, l'argentino avrebbe accettato nel 2020, nel pieno della pandemia di Covid-19, un taglio di stipendio di 20%, per un successivo recupero del 3%. Avrebbe anche preteso di ricevere un bonus di 10 milioni per il prolungamento e di abbassare la clausola a 10.000 euro. le richieste sono contenute nelle e-mail scambiate fra il padre-agente, Jorge Messi, gli avvocati del giocatore e i dirigenti del club, svelate da El Mundo. "Il Barcellona esprime indignazione per la fuga di notizie su un procedimento legale", è scritto, in un comunicato, aggiungendo che potrebbe sporgere denuncia. Secondo El Mundo, il giocatore avrebbe chiesto anche un box al Camp Nou per la propria famiglia e quella di Luis Suárez, un volo privato per la famiglia verso l'Argentina a Natale e un aumento di stipendio in caso di aumenti delle tasse. A giugno 2020, ricorda il quotidiano, Messi ha percepito "74,9 milioni netti in un anno". Dopo diverse trattative, continua El Mundo, il Barça non ha voluto abbassare la clausola e ha rifiutato di pagare il bonus di 10 milioni.

Messi è rimasto fermo sulla propria posizione. Il Barça si è lamentato del fatto che El Mundo "si è vantato di avere avuto accesso a un'enorme quantità di documentazione ed e-mail nell'ambito dell'indagine sul Barçagate", quindi, aggiunge il club, che questa documentazione "non è stata ancora comunicate alle parti". Il 'Barçagate' prevedeva l'ingaggio della società I3 Ventures per portare avanti una campagna diffamatoria sui social contro avversari di Bartomeu e figure come Messi, Pique, oltre all'attuale allenatore Xavi. Il club catalano afferma che i documenti pubblicati "non hanno nulla a che fare con le indagini sul caso", il loro "uso danneggia la reputazione e riservatezza del club". "Per questo motivo, e con l'obiettivo di tutelare i diritti del club, ;;l'ufficio legale sta già studiando misure appropriate da adottare", ha concluso.

