Calcio: Giampaolo, con la Salernitana posta vale doppio

È fiducioso il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo in vista della gara di domani a Salerno: "Il nostro obiettivo? Mi aspetto di ripetere un livello di prestazione sulla falsariga di quello offerto nelle prime due gare di campionato con Atalanta e Juve perché per fare risultato serve quello. Andiamo a Salerno con buoni propositi", dice il mister che dovrebbe confermare il 4-1-4-1 di avvio stagione.

Anche come formazione non ci dovrebbero essere novità con Djuricic a centrocampo e Verre in panchina. Sta crescendo lo spagnolo Villar: "Lo vedo sempre più dentro. In allenamento fa le cose per bene e in questo mini tour de force giocherà anche lui dall'inizio". Perché dietro l'angolo c'è davvero un tour de force con Salernitana, Lazio e Verona. "Le tre gare in una settimana vanno gestite al meglio, ma ora pensiamo alla sfida di Salerno".

Di certo l'avvio della Sampdoria è stata convincente nonostante le difficoltà del mercato che ha visto partire diversi pezzi pregiati come Bonazzoli e Candreva finiti proprio alla Salernitana ma anche Yoshida, Thorsby e Damsgaard: "Il pari con la Juventus ci ha dato una grande energia. Domani sarà uno scontro diretto, la posta in palio vale doppio e la partita - conclude il mister blucerchiato - va giocata con quel tipo di accortezza. La gara sarà dura in un ambiente sicuramente caldo".

