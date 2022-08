Un altro pari per il Liverpool, col Crystal Palace finisce 1-1

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - Secondo mezzo passo falso del Liverpool nella Premier League edizione 2022/23. I 'Reds' del tedesco Juergen Klopp non sanno più vincere e, dopo essere stati fermati nell'esordio a Londra dal Fulham (2-2), questa sera nel posticipo sono stati costretti all'1-1 casalingo da un'altra squadra londinese, il Crystal Palace allenato dal francese Patrick Vieira, ex Milan, Juventus e Inter.

Il Liverpool era andato addirittura sotto dopo il gol di Zaha al 32' pt, ma è riuscito a evitare la sconfitta grazie a Luis Diaz, in gol al 16' st. L'imbattibilità è salva, ma Manchester City e Arsenal sono già a +4 dopo sole due partite. (ANSA).