Milan: Diaz, è bello segnare ma è più bello vincere

(ANSA) - MILANO, 13 AGO - "Dò tutto per questa squadra e questi tifosi. Io sono tranquillo, sono consapevole delle mie qualità. È sempre bello segnare a San Siro, ma più bello ancora è vincere la partita". Così Brahim Diaz, centrocampista del Milan, commenta a DAZN il successo dei rossoneri sull'Udinese.

"Siamo una squadra forte, abbiamo vinto lo scudetto. Quest'anno vogliamo vincere, continuiamo partita per partita. Vediamo cosa possiamo fare insieme. A noi interessa quello che facciamo noi, non quello che fanno le altre squadre". (ANSA).