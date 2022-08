Fiorentina: ecco Dodò, proveremo a lottare per Champions

(ANSA) - FIRENZE, 10 AGO - "Con Dodò abbiamo cercato di prendere il meglio sul mercato, sarà un giocatore molto importante per il futuro della Fiorentina". Così Daniele Pradè ha presentato al Franchi il terzino brasiliano classe '98 proveniente dallo Shakhtar a titolo definitivo per circa 18 milioni comprensivi di bonus e un contratto di cinque anni. "E' stata la prima operazione che abbiamo cercato di chiudere - ha continuato il ds viola -. Abbiamo iniziato a lavorarci da maggio, con il club ucraino c'è stata massima collaborazione, abbiamo lavorato cercando una soluzione che a soddisfacesse tutti". Maglia numero 2, Dodò non vede l'ora di tuffarsi in questa nuova avventura: "E' un momento molto felice per la mia carriera, avevo altre offerte ma la Fiorentina ha fatto un grosso sforzo per prendermi mostrandomi fiducia. Sarà una stagione molto bella, insieme ai compagni punteremo alla Conference League e proveremo a lottare per un posto in Champions". Il brasiliano non gioca una gara ufficiale da dicembre "ma se l'allenatore lo vorrà io sono pronto già per domenica con la Cremonese" ha concluso.

Con Dodò sono quattro ad ora gli acquisti fatti dalla Fiorentina: gli altri sono il portiere Gollini, il centrocampista Mandragora e l'attaccante Jovic. Ma la società resta vigile anche se al momento la priorità è sfoltire la rosa e definire il rinnovo di Milenkovic. "Ci stiamo lavorando anche in queste ore - ha confermato Pradè - Se lui dovesse restare sarebbe una cosa molto importante". (ANSA).