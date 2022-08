Cucurella al Chelsea, firmato contratto per 6 anni

(ANSA) - LONDRA, 05 AGO - Il terzino sinistro spagnolo Marc Cucurella è passato dal Brighton al Chelsea, dove ha firmato un contratto di sei anni: lo ha annunciato il club londinese, che ha anche prolungato di due anni il contratto del capitano Cesar Azpilicueta.

La cifra del trasferimento di Cucurella non è stata rivelata dai Blues, ma secondo i media britannici si aggirerebbe sui 60 milioni di sterline (71 milioni di euro). "Sono molto felice, è una grande opportunità per me entrare a far parte di uno dei migliori club del mondo e lavorerò sodo per essere felice qui e aiutare la squadra", ha detto il 24enne spagnolo, che è già disponibile per la prima partita di Premier League del Chelsea domani contro l'Everton.

L'arrivo di Cucurella rafforza ulteriormente il Chelsea dopo gli arrivi del senegalese Kalidou Koulibaly, e degli inglesi Raheem Sterling e Carney Chukwuemeka. (ANSA).