Genoa-Lazio 4-1, in Germania Sarri va ko

Si alza il livello degli avversari, e la Lazio crolla per la prima volta in amichevole durante il ritiro estivo. I biancocelesti, arrivati ieri a Grassau per la parte tedesca della preparazione, oggi hanno ceduto il passo a un buon Genoa. Bastano cinque minuti a Coda per sbloccare il risultato, aiutato da uno svarione nella retroguardia. Il migliore tra le fila di Sarri è senza dubbio Milinkovic, che dopo uno spunto personale innesca Immobile, scappato in verticale: 1-1 firmato dal capitano. Il pari dura poco, visto che Ekuban mette Coda nelle migliori condizioni per raddoppiare davanti alla porta. Inizia la ripresa e Sarri si gioca nuove carte: Romero, Marcos Antonio, Cancellieri, tra gli altri.

Tuttavia non basta per evitare la tripletta di Coda e il rigore perfetto di Gudmundsson. Il risultato sarebbe anche più pesante per la compagine capitolina, se Adamonis non annullasse le conclusioni di Sabelli prima e di Vogliacco poi.