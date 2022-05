Presidente Atletico Madrid, 'Morata? Juve dica cosa vuole'

(ANSA) - MADRID, 21 MAG - "Su Morata vi devo dire la verità, ed è che ancora non si sa niente. E' un nostro giocatore ma non si sa cosa succederà con lui, e se la Juve ha intenzione di tenerlo o meno. Ci dica cosa vuole fare, perché ora non lo sappiamo". Così, a margine della cerimonia di consegna di un premio, il presidente dell'Atletico Madrid, Enrique Cerezo, sulla possibilità che l'attaccante della nazionale spagnola torni nel club della capitale che è proprietario del cartellino.

Attualmente Morata è alla Juventus in prestito con diritto di riscatto.

Nella stessa situazione c'è, nell'Atletico, Griezmann che il Barcellona ha ceduto temporaneamente ai 'colchoneros': che succederà con il francese? "Io ritengo Griezmann uno dei tre o quattro migliori calciatori d'Europa - la risposta di Cerezo -.

Inoltre, lui è un giocatore dell'Atletico, ha un contratto con noi (il prestito è biennale ndr) e rimarrà qui". Ma se nel corso delle due stagioni calcistiche il campione del mondo 2018 giocherà almeno il 50% delle partite l'Atletico sarà obbligato a riscattarlo, pagando 40 milioni di euro. "Faccio parte di questo club da 35 anni - dice il presidente - e ogni volta mi stupisco che ci sia gente preoccupata per l'aspetto economico della società. E allora vi dico che da questo punto di vista l'Atletico è un club sano". (ANSA).