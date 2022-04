La Bundesliga al Bayern Monaco, è il 32/o titolo

Il Bayern Monaco trionfa per la 32/a volta in Germania, aggiudicandosi la Bundesliga per la 10/a volta di seguito (si tratta di un record nei top 5 campionati europei) grazie al successo casalingo sul Borussia Dortmund. Nel match odierno della 31/a giornata (mancano da giocare ancora tre partite), la squadra guidata da Julian Nagelsmann si è imposta per 3-1 per effetto delle reti di Gnabry (15' pt), Lewandowski (34' pt) e Musiala (38' st). Inutile il punto nella ripresa di Emre Can su rigore al 7'. I bavaresi hanno adesso in classifica 75 punti, contro i 63 del Borussia Dortmund, e non possono più essere raggiunti né tantomeno superati dai rivali gialloneri, dal momento che i punti a disposizione in campionato restano 9. Altri risultati odierni: Wolfsburg-Magonza 5-0 (ieri) Lipsia-Union Berlino 1-2 Eintracht F.-Hoffenheim 2-2 Friburgo-Borussia M. 3-3 Colonia-Arminia Bielefeld 3-1 Greuther F.Bayer Leverkusen 1-4