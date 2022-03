Italiano: "Per almeno 70' è stata una grande Fiorentina"

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - "Per 70' è stata una grande Fiorentina, poi abbiamo stretto i denti e il punto è meritato.

Sono felicissimo di quanto fatto vedere. Rimpianti? Soprattutto nel primo tempo, abbiamo creato tante situazioni per andare in vantaggio e chiudere". Lo ha detto l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, a Dazn dopo il pareggio con l'Inter. "Ci siamo riusciti nel secondo tempo, però i ragazzi hanno fatto ciò che gli avevo chiesto ovvero di uscire da San Siro a testa alta - ha proseguito -. Alla fine potevamo portarla a casa ma negli ultimi minuti siamo sempre noi a soccombere e non riuscire a portarla a casa però sono contento di ciò che hanno fatto i ragazzi oggi. Continuiamo a lavorare con fiducia che è quello che ci ha dato la partita di oggi".