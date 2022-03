Calcio: Inzaghi, credo ancora allo scudetto

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - "Se credo allo scudetto? Assolutamente sì. Chiaramente c'è frenesia perché abbiamo rallentato mentre le avversarie viaggiano a ritmi elevati ma ci sono ancora tanti punti a disposizione. Ora c'è la sfida contro la Juventus ma poi ce ne sono ancora tante importanti". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, dopo il pareggio contro la Fiorentina.

"È normale che sia un momento no e il fatto di aver fatto 7 punti nelle ultime sette comincia a pesare, bisogna fare di più perché il campionato è impegnativo. Non avevamo abituato così i nostri tifosi, ma abbiamo tutto il tempo per poterci rialzare - ha aggiunto a Dazn -. Sicuramente potevamo fare di più. Mi aspettavo di più dopo Torino e io non sono esente da colpe, sono il primo responsabile di quello che succede. Siamo in involuzione, ora tocca a me". (ANSA).