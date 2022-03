Champions: Inter;Inzaghi, rimpianto perché giocato alla pari

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - "C'è grande rimpianto. Abbiamo voluto questi ottavi, abbiamo pescato nel sorteggio una delle migliori d'Europa e ce la siamo giocata ad armi pari. Abbiamo pagato l'ultimo quarto d'ora di San Siro". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi intervistato da Sport Mediaset. "Abbiamo fatto una grande gara contro un avversario molto forte. I ragazzi hanno fatto molto bene, c'è rammarico per la partita di andata. Abbiamo tenuto bene il campo, soffrendo solo sulle palle inattive, l'espulsione non ci voleva. Rimane il rammarico, portiamo via la vittoria da Anfield che fa piacere ma è stata inutile ai fini della qualificazione". (ANSA).