Champions: 1-0 al Liverpool non basta, Inter eliminata

L'Inter, scampata a un altro grosso pericolo guadagna così fiducia, creando la prima occasione con Lautaro rimpallato in piena area. L'argentino si riscatta subito, trovando il gol del vantaggio con un destro di prima intenzione dalla distanza che si insacca all'incrocio dei pali. Le speranze nerazzurre, però, durano poco più di un minuto, perché, perché tempo di rimettere il pallone a centrocampo e Sanchez entra in maniera scomposta su Fabinho, con l'arbitro Lahoz che estrae il secondo giallo nei confronti del cileno espellendo poi anche il vice di Inzaghi, Farris, per proteste dalla panchina.





L'Inter, in inferiorità numerica, ci prova con coraggio, ma non riesce più a impensierire il Liverpool, che centra il terzo legno della serata ancora con Salah. Nel finale i Reds si limitano a controllare la sfida, facendo correre a vuoto i nerazzurri in un lungo possesso palla e non trovando il gol solo per uno strepitoso recupero di Vidal su Diaz. La rimonta non c'è, ora all'Inter non resta che concentrarsi sulla lotta scudetto con Milan e Napoli in campionato.