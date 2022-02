Liga: Atletico Madrid ko in casa con ultima in classifica

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Seconda sconfitta in tre gare di Liga per l'Atletico Madrid, sconfitto 1-0 in casa dal Levante, ultimo in classifica, in un incontro della 24/a giornata di campionato.

Uno choc per la squadra di Diego Simeone, che contava su una vittoria per rientrare in zona Champions League, mentre si trova quinto con gli stessi punti del Barcellona, che però ha una partita in meno. A condannare alla settima sconfitta stagionale i campioni in carica è stata una rete di Gonzalo Melero nel secondo tempo, alla quale i colchoneros non sono riusciti a replicare. Un campanello di allarme per loro in vista degli ottavi di Champions contro il Manchester United. I tre punti inattesi aiutano poco la squadra di Valencia, che finora ha vinto solo due gare e si trova a -10 dalla zona salvezza. (ANSA).