Champions: Klopp, decisive le sostituzioni

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - "Capita spesso al Liverpool di soffrire, l'Inter ha fatto una gran partita, Perisic ci ha messo molto in difficoltà e i difensori anche. Le sostituzioni che ho fatto sono state la chiave del match, come Firmino per Jota.

Posso essere soddisfatto di quanto abbiamo fatto". Lo ha detto il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp, intervistato da Amazon Prime Video dopo la vittoria contro l'Inter. (ANSA).