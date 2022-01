Coppa Africa: 12 positivi, Comore è senza portieri

Alla prima partecipazione assoluta in Coppa d'Africa, la nazionale delle Comore è la grande sorpresa del torneo dopo il successo sul Ghana che è costato l'eliminazione delle 'Black Stars' e ha sancito il passaggio della matricola agli ottavi di finale, Ora però la sfida di lunedì contro il Camerun, nazionale di casa, rischia di risultare davvero impossibile: sono infatti saliti a 12 i casi di positività al Covid nel gruppo delle Comore, come annunciato dalla federcalcio locale. Tra loro ci sono il ct Amir Abdou e gli unici due portieri a sua disposizione, Moyadh Ousseini e Ali Ahamada, mentre il terzo estremo difensore, Salim Ben Boina, è infortunato. Così ora le Comore sono senza portiere ma "faremo il possibile", come ha detto Abdou ai canali ufficiali della federazione.