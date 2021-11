Atalanta: ricaduta muscolare per Gosens

(ANSA) - BERGAMO, 29 NOV - Serviranno ulteriori esami diagnostici per stabilire l'entità della 'ricaduta' muscolare per Robin Gosens, esterno sinistro dell'Atalanta infortunatosi il 29 settembre scorso nell'andata di Champions League a Bergamo contro lo Young Boys.

Il nazionale tedesco, che sembrava aver recuperato dalla lesione 'importante' al bicipite femorale destro, ha accusato fastidi nel calciare la palla nel prepartita contro la Juventus.

Gli accertamenti cui è stato sottoposto oggi nel tardo pomeriggio non hanno potuto dare il responso definitivo, con relativa prognosi, sulle condizioni del giocatore.

A questo punto, però, è fortemente a rischio il rientro non solo nell'ultima giornata del Gruppo F di Champions contro il Villarreal, decisiva per il passaggio agli ottavi di finale, ma anche per le residue giornate di campionato prima della pausa invernale. (ANSA).