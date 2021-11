Antonio Conte nuovo tecnico del Tottenham

Ora è ufficiale, Antonio Conte torna in Premier League. L'ex tecnico dell'Inter campione d'Italia allenerà il Tottenham che, dopo aver esonerato Nuno Espirito Santo a seguito della sconfitta interna per 3-0 subita sabato scorso contro il Manchester United, ha scelto l'allenatore italiano. L'annuncio del club sui canali social del club londinese.

"Sono estremamente felice di tornare ad allenare, sono in club con l'ambizione di essere protagonista". Sono le prime parole da tecnico del Tottenham di Antonio Conte, ex allenatore dell'Inter campione d'Italia: "La scorsa estate - aggiunge sui social del Tottenham - non ero pronto emotivamente, la storia con l'Inter era finita da troppo poco. Non vedo l'ora di cominciare".