Simeone: Con il Milan gara difficile, daremo il massimo'

"Milan? È sempre bello tornare a giocare contro una grande squadra. Ed è una rosa che è cresciuta molto in questi ultimi anni. Sappiamo di affrontare un rivale importante. Giocheremo comunque con tranquillità. Hanno dinamismo e velocità. Il Milan ha un'ottima dinamica di gioco e ha fatto bene nella trasferta di Liverpool. Dovremo dare il massimo": lo dice il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone alla vigilia della sfida Champions contro il Milan. "Il nostro morale è alto. È un gruppo maturo e tutti conoscono le dinamiche del calcio. Domani è una partita difficile, ma cercheremo di fare il massimo e so che potremo fargli male", spiega Simeone. L'Atletico è reduce dalla sconfitta contro l'Alaves in campionato, un ko che Simeone non vuole drammatizzare: "Hanno cercato di sottrarci degli spazi. Ci hanno obbligato a creare più gioco. Ma nella partita con il Villarreal abbiamo fatto bene. È stata una stagione con molte situazioni di gioco diverse. Dobbiamo continuare ad evolverci".