Arbitri: derby Roma a Guida, a San Siro c'è Maresca

E' Maresca l'arbitro designato per Inter-Atalanta di domani, match clou della sesta giornata della Serie . Lo rende noto l'Aia. Per il derby della Capitale, in programma domenica alle 18 è stato scelto Guida, mentre Juventus-Sampdoria sarà diretta da Ayroldi. A Manganiello è stata invece affidata Spezia-Milan di domani al Picco (ore 15).