Calcio: Xhaka positivo al Covid, è tra giocatori 'no-vax'

Granit Xhaka è positivo al Covid e il capitano della Svizzera domenica non potrà scendere in campo contro l'Italia nelle qualificazioni al Mondiale 2022. Lo ha comunicato la Federcalcio svizzera. L'annuncio che Xhaka è risultato positivo al Covid ha suscitato interrogativi sulla stampa svizzera, che ha ricordato come il centrocampista fosse l'unico giocatore della Nazionale a non essere né vaccinato, per essersi rifiutato, né immunizzato contro il virus.