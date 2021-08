Serie A Sampdoria Milan DIRETTA LIVE e FOTO

Sampdoria Milan in campo alle 20:45 per il secondo posticipo del lunedì che chiude la prima giornata di campionato di Serie A 2021-2022

Così alla vigilia

Pioli:"Credo che questo sia il mio Milan più forte" - "Il mio Milan più forte? Credo di sì. Ho trovato giocatori molto consapevoli, cresciuti. I giovani, soprattutto Tonali e Leao, sono più forti. Ci manca qualcosa perché Zlatan è fuori, Kessié ha avuto un infortunio e Bennacer deve recuperare dai problemi di questa estate. Ma siamo una squadra forte": lo dice il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della prima partita di campionato contro la Sampdoria nel posticipo di Genova. "Se accoppiamo umiltà e ambizione possiamo fare bene. Le sette sorelle sono molto vicine - commenta Pioli sul campionato - ci sarà ancora molto equilibrio ma noi dobbiamo provare a vincere ogni singola partita e provare ad essere protagonisti in Champions".

Quagliarella: 'Con il Milan conta l'approccio' - Fabio Quagliarella, capitano della Sampdoria, suona la carica verso la gara col Milan: "Contro di loro sarà una partenza difficile, non saremo al top ma conta l'approccio giusto", ha spiegato a Sky Sport l'attaccante doriano che in Coppa Italia ha segnato il centesimo gol in maglia blucerchiata: "Non ho mai guardato in carriera i record di gol che potrei raggiungere, perché poi entri in un loop da cui è difficile uscire e rischieresti di diventare egoista in campo. Certo, la doppia cifra quest'anno sarebbe sempre un bel traguardo, ma mi accontenterei anche di farne 7 qualora dovessero essere decisivi per portare punti a casa. Doppia cifra? Se dovessero arrivare sarei ben contento, se no amen". 38 anni e tanta voglia di confermarsi leader di questa Samp: "Non so se sarà la mia ultima stagione, sinceramente. È una cosa che ho pensato quest'estate, ci penserò poi a metà campionato e vedremo cosa abbiamo fatto e poi si vedrà. Ne riparliamo a gennaio? Anche più in là"