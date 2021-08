Allegri: 'Voglio Juve con piglio, partiamo per vincere'

Un "test importante" per "farsi trovare pronti a Udine, dove giocheremo una partita da tre punti". Massimiliano Allegri parla così, in esclusiva sul canale Youtube della Juventus, dell'amichevole di domani sera contro l'Atalanta. "Gasperini sta dimostrando di essere un ottimo allenatore, la sua squadra ha fatto bene anche in Europa, quindi sarà tra le otto candidate a vincere lo scudetto - aggiunge -.

Sarà un campionato equilibrato, bisogna dare continuità ai risultati e avere la voglia e il piglio di chi parte per vincere. A marzo dobbiamo essere lì a lottare per lo scudetto, poco ma sicuro".