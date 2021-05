Record della Juve Women, fa en plein in campionato

Impresa della Juventus nella Serie A femminile: le campionesse d'Italia, opposte all'Inter nell'ultima giornata, centrano la ventiduesima vittoria in 22 giornate e diventano la prima formazione capace di compiere un percorso netto nell'era dei tre punti a vittoria tra Serie A maschile e femminile.

La partita a Vinovo si è conclusa 5-0 per le bianconere con reti di Sara Gama, Girelli (22 centri stagionali per lei), Caruso, Hyyrynen e Staskova. Al triplice fischio è cominciata la festa, con la premiazione per il quarto titolo conquistato dalla società bianconera, il tributo a Marchitelli che abbandona il calcio giocato e l'omaggio delle giocatrici a Rita Guarino, che lascia la guida della squadra dopo aver centrato quattro scudetti, due Supercoppe e una Coppa Italia.

Negli altri due posticipi dell'ultimo turno di campionato, Milan e Verona pareggiano 2-2 mentre il Sassuolo batte 6-1 l'Empoli.