Serie A: Lazio-Genoa finisce 4-3

Lazio batte Genoa 4-3 in un incontro della 34/a giornata del campionato di serie A, giocato a Roma

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic (37' st Akpa Akpro), Leiva (12' st Cataldi), Luis Alberto (37' st Parolo), Lulic (22' st Fares); Correa (37' st Pereira), Immobile.(71 Alia, 1 Strakosha, 37 Musacchio, 4 Patric, 94 Muriqi).

All.: Inzaghi. Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Radovanovic (1' st Ghiglione), Masiello; Goldaniga, Strootman (7' st Rovella, Badelj, Zajc (1' st Pjaca), Zappacosta (24' st Cassata); Destro (1' st Scamacca), Shomurodov. (22 Marchetti, 32 Paleari, 2 Zapata, 11 Behrami, 99 Czyborra, 24 Melegoni, 37 Pjaca, 17 Portanova).

All.: Ballardini. Arbitro: Giacomelli di Trieste. Reti: nel pt 30' Correa, 43' Immobile (rig.), nel st 2' Marusic (aut.), 3' Luis Alberto, 11' Correa, 35' Scamacca (rig.), 36' Shomurodov. Angoli: 7 a 4 per la Lazio. Recupero: 1' e 4'. Ammoniti: Biraschi, Leiva, Masiello, Fares, Cassata per gioco falloso, Radovanovic per comportamento non regolamentare.