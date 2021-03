Mondiali 2022: Lewandowski infortunato, salta l'Inghilterra

Robert Lewandowski, attaccante della Polonia e del Bayern Monaco infortunato al ginocchio destro, salterà la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo 2022 mercoledì contro l'Inghilterra, in programma una settimana prima dei quarti di finale di Champions League contro il Paris SG. La Federcalcio polacca (PZPN) ha affermato che "la guarigione da questo tipo di infortunio richiede solitamente dai cinque ai dieci giorni". Lewandowski, uscito ieri al 63' nel match contro Andorra (vinto 3-0), "tornerà nel suo club, dove proseguirà la riabilitazione".

Già autore di 35 gol in Bundesliga in questa stagione, a cinque lunghezze dal record di Gerd Müller, Lewandowski ha giocato nel pareggio di giovedì (3-3) contro l'Ungheria, oltre che nella partita contro Andorra. Il suo infortunio si aggiunge alle difficoltà della Polonia, già gravata da due test positivi al Covid-19