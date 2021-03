Fonseca: 'Grandi squadre non cambiano identità'

"Le grandi squadre non cambiano l'identità in funzione del risultato. Milan, Lazio, Atalanta, Napoli e Juventus cambiano la loro strategia, ma non la loro anima" , lo ha detto l'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, in conferenza stampa alla vigilia del match con la Fiorentina a chi chiedeva se la Roma nei big match giocasse sempre nello stesso modo. Poi sulla reazione vista dopo la sconfitta di domenica aggiunge: "La squadra ha reagito sempre bene dopo le sconfitte, questo è positivo. In questi giorni la squadra non è entrata in depressione, come molti hanno fatto fuori", ha sottolineato.