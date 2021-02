Mondiale club: 1-0 al Palmeiras, il Tigres vola in finale

Clamoroso al Mondiale per club: i messicani del Tigres UANL si sono qualificati per la finale di giovedì a Doha, battendo nella semifinale del Mondiale per club i brasiliani del Palmeiras, vincitori della Coppa Libertadores.

Sul terreno dell'Education City Stadium, la squadra allenata proprio da un brasiliano, Ricardo Ferretti, si è imposta per 1-0 grazie ancora una volta alla rete del francese André-Pierre Gignac su rigore al 9' della ripresa.

Giovedì, nell'ultimo atto della rassegna iridata per club, la compagine messicana se la vedrà contro la vincente del match in programma domani fra gli egiziani dell'Al Ahly Cairo e i campioni d'Europa del Bayern Monaco. Il match è in programma alle 19.

Nell'altra partita in programma oggi, che metteva in palio il quinto posto, successo dei padroni di casa dell'Al Duhail Doha sui sudcoreani dell'Ulsan Hyundai per 3-1.