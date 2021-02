Il Marsiglia cerca un allenatore, Favre è in pole position

Dopo le dimissioni del portoghese André Villas-Boas, il Marsiglia è a caccia di un allenatore: circolano tanti nomi, compresi quelli degli italiani Walter Mazzarri e Maurizio Sarri, oltre a Rafa Benitez e Alejandro Valverde. In pole position per la panchina dei provenzali, però, ci sarebbe Lucien Favre, ex tecnico del Borussia Dortmund. La fumata bianca per il suo ingaggio, ipotizzano i media francesi, dovrebbe arrivare nel prossimo week-end.

Intanto, ieri sera il Marsiglia è andato a pareggiare a Lens per 2-2, grazie al primo gol in Ligue 1 del polacco Milik, ex Napoli, arrivato da pochi giorni. In panchina nel Marsiglia c'era Nasser Larguet.