Pochettino si presenta: 'Un sogno tornare al PSG'

"Poter tornare a Parigi è un sogno diventato realtà. Sono felice di essere qui". Mauricio Pochettino si presenta così al Paris Saint Germain durante la conferenza stampa di presentazione.

"Il club è cambiato molto da quando l'ho lasciato - ha aggiunto il nuovo allenatore, che giocò con la maglia dei parigini dal 2001 al 2003 - ma sento la stessa passione. Ho una grande responsabilità, so cosa significa allenare il PSG. Messi? Babbo Natale è stato generoso con me, colgo l'occasione per ringraziare il presidente Nasser e Leonardo per la fiducia. Su grandi club come il Paris ci sono tante voci, ma sono appena arrivato e devo pensare prima di tutto ad adattarmi. Per le voci si vedrà".