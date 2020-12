Sampdoria, torna nei radar l'attaccante Lammers

Torna nei radar della Sampdoria l'attaccante olandese Sam Lammers, già trattato un paio di estati fa quando giocava nel PSV. Ora indossa la maglia dell'Atalanta, nel caso i bergamaschi decidessero di cederlo in prestito allora la Sampdoria sarebbe disponibile ad accoglierlo.

Rinnovo del contratto fino al 2025 per il difensore doriano Tommaso Augello: nei prossimi giorni sarà ratificata l'allungamento dell'intesa in scadenza a giugno. Un premio meritato per l'esterno sinistro arrivato due estati fa dallo Spezia e in poco tempo è riuscito a conquistarsi una maglia da titolare diventando perno fondamentale della retroguardia di Claudio Ranieri. Accordo praticamente raggiunto anche con l'entourage di Albin Ekdal, centrocampista svedese il cui legame con la Sampdoria andrà a terminare il prossimo giugno: in questo caso allungamento di un anno con opzione per la stagione successiva.