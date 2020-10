Giudice sportivo: una giornata a Immobile e Sensi

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Due gli squalificati in Serie A dopo le partite della terza giornata, entrambi per una giornata.

Infatti il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, ha fermato Ciro Immobile della Lazio e Stefano Sensi dell'Inter, che erano stati espulsi nel corso della partita fra biancocelesti e nerazzurri. Il giudice li ha puniti "per condotta gravemente antisportiva". Il laziale aveva "colpito, da terra, con una manata al volto un avversario (l'interista Vidal n.d.r.)", mentre l'interista aveva dato anche lui una manata a un avversario (Patric). Sia Immobile che Sensi sono anche stati multati per diecimila euro. (ANSA).