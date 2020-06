Gasperini fermato per un turno dal giudice, salta la Lazio

L'allenatore Gian Piero Gasperini non potrà guidare l'Atalanta nel big-match di mercoledì 24 giugno contro la Lazio. Il tecnico è stato squalificato per un turno dal giudice sportivo "per avere, al 27' st, contestato con veemenza l'operato dalla Var; infrazione rilevata dal IV Uomo".

In Serie A sono 5 i calciatori squalificati dopo i recuperi della 25/a giornata: Borini (Verona), Cigarini e Ceppitelli (Cagliari), Pasalic (Atalanta) e Marlon (Sassuolo).