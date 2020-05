Ibra: "Non giocare se non ami farlo con un vincente"

"Bello guardare 'The Last Dance'. Vedi cosa significa giocare con un vincente. O ti piace o non ti piace. E se non ti piace, non giocare". Zlatan Ibrahimovic è rientrato ieri sera in Italia senza parlare ma bastano poche parole sui social, scritte dalla quarantena di Milanello, a scatenare voci sul suo futuro. La citazione a Micheal Jordan lascia spazio alle più svariate interpretazioni: il messaggio non parrebbe rivolto a nessuno in particolare ma alcuni tifosi nei commenti puntano il dito verso il club.