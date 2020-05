Ibrahimovic in Italia, quarantena a Milanello

Zlatan Ibrahimovic farà la quarantena a Milanello dormendo in una camera del centro sportivo che resta tuttavia chiuso. Ibrahimovic potrebbe quindi allenarsi fin da subito in modalità individuale, in assenza dei compagni. L'attaccante svedese del Milan è sbarcato attorno alle 19.35 in Italia dopo aver trascorso gli ultimi due mesi in Svezia, dove ha lavorato con l'Hammarby, club di cui è co-proprietario.