Basket: Nba, Memphis batte Golden State

Pur privi di Ja Morant i Memphis Grizzlies hanno battuto Golden State (131-110) nel turno di NBA, spinti da Tyus Jones (22 punti, 11 assist), promosso titolare in assenza di Morant. Assenza che dovrebbe durare almeno altre tre partite, avendo i Grizzlies deciso di escluderlo temporaneamente, dopo la sua diretta video dello scorso fine settimana in cui brandiva quella che sembrava una pistola in una discoteca. Jaren Jackson Jr (21 punti, 9 rimbalzi) e Desmond Bane (21 punti) hanno contribuito sul fronte offensivo. Golden State, dopo questa terza sconfitta consecutiva, scivola al sesto posto in Occidente.

Memphis resta terza, alle spalle di Sacramento che ha vinto (122-117) contro New York. Domantas Sabonis in tripla doppia (24 punti, 13 rimbalzi, 10 assist) e DeAaron Fox (23 punti, 7 assist) hanno firmato il successo dei Kings che avevano fino a 22 punti di vantaggio nel primo periodo.

A Oriente, Milwaukee ha resistito alla rimonta di Brooklyn (6/a) vincendo 118-113. Privi di Giannis Antetokounmpo, i Bucks erano avanti fino a 22 lunghezze nel primo periodo, trovando in Bobby Portis (28 punti, 13 rimbalzi) un leader in attacco. Ma è stato Brook Lopez a essere decisivo nel mantenere questo vantaggio: un muro invalicabile con nove stoppate (record stagionale), avvicinando una rara tripla doppia (24 punti, 10 rimbalzi). Se i Nets, privi di molti titolari, sono rimasti in partita, è grazie alla panchina che ha segnato 98 punti, con Patty Mills (23) e Cam Thomas (21) tra i più prolifici. Per Indiana, infine, ci è voluto un grande Tyrese Haliburton in attacco (29 punti, 19 assist) perché i Pacers si superassero (134-125) dopo l'allungo di Houston, nonostante Jabari Smith Jr (30 punti, 12 rimbalzi).