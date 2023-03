Basket: Eurolega; EA7 Milano- Partizan Belgrado 76-62

(ANSA) - MILANO, 09 MAR - L'Olimpia fa bingo. Sesta vittoria consecutiva in Eurolega, per di più contro una diretta rivale come il Partizan, rosolato (76-62) dopo tre quarti equilibrati e fulminato all'improvviso con un 15-0 (60-46) a cavallo del terzo/quarto periodo. A nulla serve l'invasione di 4mila tifosi da Belgrado, né le prove da ex di Punter, Leday - rispettivamente 15 e 7, entrambi premiati a inizio gara - e Nunnally (9): perché il pick and roll dell'Olimpia, con in regia Pangos (7, 5 rimbalzi e 7 assist) e Napier (10 e 4 assist), è un vero rebus per la difesa di Obradovic e lascia spazio ai tiratori: ne beneficiano soprattutto Baron (14, con 3/7 da tre), Davies (14, con 6/9 dal campo) e Voigtmann (7), mentre Melli (9 e 8 rimbalzi) fa il resto in post basso. "Nel secondo tempo siamo stati più equilibrati in attacco - evidenzia coach Messina -, con disciplina abbiamo trovato Baron che ha realizzato canestri importanti. Poi l'abbiamo vinta con una grande difesa, siamo molto contenti di come stiamo giocando in questo periodo e di come abbiamo vinto questa partita". (ANSA).