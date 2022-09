Eurobasket: Pozzecco 'errori Fontecchio capitano, lui è Mvp'

(ANSA) - MILANO, 14 SET - "Gli errori ai tiri liberi di Fontecchio? Può capitare a tutti. La nostra vita è fatta di tiri sbagliati. Fontecchio stanotte non dormirà ma domani capirà cosa ha fatto in questo torneo. Ha giocato da Mvp ma sono orgoglioso di tutti". E' la carezza in conferenza stampa del ct dell'Italia Gianmarco Pozzecco a Simone Fontecchio, autore degli errori dalla lunetta che hanno inciso sulla sconfitta 93-85 nei quarti di finale dell'Europeo contro la Francia. Poi la considerazione sugli arbitri, che a fine gara non gli hanno stretto la mano: "A loro chiedo solo una cosa: perché non hanno usato l'instant replay nel finale di gara?" (ANSA).