Basket, Nba: New York all'ultimo respiro, Boston finisce ko

(ANSA) - ROMA, 07 GEN - Il canestro realizzato proprio sul suono della sirena dal canadese Rowan Alexander Barrett jr., meglio noto come R.J.Barrett, ha regalato la vittoria ai New York Knicks nel match contro Boston, che si è disputato nella notte Nba ed è stato contrassegnata dalla sfida ravvicinata fra Evan Fournier (41 punti) e Jayson Tatum (36 punti). Il team newyorkesi, grazie a questa affermazione, ha firmato il sorpasso sui Celtics, collocandosi al 10/o posto a Est. Memphis ha messo assieme il settimo successo, piegando agilmente Detroit, mentre Golden State ha ceduto al cospetto di New Orleans, trascinata dai 32 punti di Brandon Ingram. Il primo posto in classifica a Ovest è adesso occupato dai Phoenix Suns, che si sono sbarazzati dei Los Angeles Clippers grazie a una tripla doppia firmata da Chris Paul Risultati: Phoenix-LA Clippers 106-89 New York-Boston 108-105 Memphis-Detroit 118-88 New Orleans-Golden State 101-96. (ANSA).