NBA: LeBron James s'infortuna alla caviglia

LeBron James ha riportato un distorsione alla caviglia destra durante il secondo quarto della partita di NBA tra Los Angeles Lakers e Atlanta Hawks, infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo. Il suo grido di dolore ha spezzato il silenzio dello Staples Center. Nella lotta per un pallone vagante si è scontrato con Solomon Hill e cadendo ha prima piegato leggermente il ginocchio destro, quindi ha subito una torsione della caviglia molto più pronunciata. Dopo essere rimasto qualche secondo a terra, si è rialzato ed è tornato a fatica in panchina. Nello stupore generale è comunque riuscito a rientrare in campo per riprendere il gioco e ha persino segnato un canestro da tre punti. Ma pochi secondi dopo ha dovuto alzare bandiera bianca e tornare definitivamente negli spogliatoi, zoppicando vistosamente.