Basket: Nba in campo, prima vittoria per Miami

Primo successo stagionale per i vice-campioni in carica dell'Nba, in campo in una maratona nel giorno di Natale: i Miami Heat hanno battuto i New Orleans Pelicans 111-98, riscattando la sconfitta all'esordio contro Orlando.

Protagonista è Duncan Robinson, che segna 6 triple su 8 tentativi nel primo tempo (nuovo record per le partite di Natale) e chiude con 23 punti, miglior realizzatore di squadra.

Altra partita senza canestri dal campo per Nicolò Melli, ala italiana di New Orleans, che nei 9 minuti e 22 secondi passati in campo sbaglia le due triple tentate, firma un solo libero su due, e chiude con due falli.