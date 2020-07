Basket: Nba, per titolo testa a testa fra Lakers e Bucks

Si riaccendono i riflettori sul palcoscenico dell'NBA, dopo quattro mesi e mezzo di stop forzato a causa del covid. A sfidarsi, da domani, saranno solo 22 delle 30 squadre del torneo, ovvero quelle in lotta per un posto nei playoff: tredici formazioni a Ovest e 9 a Est. Per la vittoria finale in questa travagliata stagione del basket a stelle e strisce sono favoriti, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, i Los Angeles Lakers che, trascinati dal loro giocatore simbolo LeBron James, sognano di riportare un titolo che nella città californiana manca da ben 10 anni. Il successo dei gialloviola è dato a 3.50, alla pari con i Milwaukee Bucks, la squadra con il miglior record prima dello stop. Sul terzo gradino del podio, l'altra squadra di Los Angeles, i Clippers, proposti a 4.00.

Staccate tutte le altre concorrenti, ai piedi del podio i Rockets, a quota 12.00, mentre il bis dei Campioni in carica, i Toronto Raptors, si configura come un'impresa, a 20.00, a pari quota con un folto gruppetto composto dai Boston Celtics, Denver Nuggets e Philadelphia Sixers.